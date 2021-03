Victoria Abril, en los Premios Feroz 2021: "Pido disculpas si he ofendido a los que han perdido sus seres queridos"

Sus polémicas palabras sobre el coronavirus

“No creo que yo deba juzgar a nadie pero sin querer juzgar a nadie lo cierto es que no ayuda. Las personas que tienen mucha visibilidad tienen la libertad de expresarse como consideren, de decir lo que crean que es justo decir. Eso es lo que opino”, ha dicho, antes de continuar: “Hemos tenido muchos miles de fallecidos, tres millones y pico de casos, las UCI atestadas de gente, el sistema sanitario contra las cuerdas. Creo que no ayuda. No iría mucho más allá. Las personas que tienen o tenemos visibilidad, y yo he tenido la suerte o la desgracia de tener visibilidad, debemos de ser prudentes con este tipo de declaraciones ”, manifestó.

Victoria Abril recoge el premio honorífico

Tras sus palabras, la actriz ha cogido el testigo, iniciando su discurso con palabras de agradecimiento, y después de disculpas y matización de sus palabras sobre la pandemia: “Muchas gracias por venir y por este honor que me habéis concedido, feroces amigos. Yo, como no está el patio para ruido he decidido hacer una chuleta porque son muchas, muchas, las personas a las que tengo que agradecer. Para empezar, gracias Carrón por este salvavidas de honor que me lanzaste en Navidades, que me llegó justo cuando estaba sola y más necesitada de afecto familiar y amistoso en París, ciudad a la que fui a vivir hace 40 años por amor, –y por amor y respeto, por mis hijos, me quedé–, y en la que hemos infravivido este último año tan duro para todos y tan cruel para algunos. Por cierto, siento mucho y pido disculpas si en la rueda de prensa hablando sin filtros de los vivos he ofendido a los que han perdido sus seres queridos. Os juro que no ha sido mi intención", ha iniciado, añadiendo: “Para mí, todas las vidas cuentan. Creedme por favor”.