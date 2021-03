El Gobierno redobla su mensaje de "prudencia" y deja claro que el 8M "no es posible este año en las calles"

"No ha lugar" para manifestaciones multitudinarias en el 8M , dijo la minsitra de Sanidad, Carolina Darias, la pasada semana, mientras ayer era Simón quien rectificaba sus palabras para dejar claro que "las cosas se pueden hacer cuando la situación epidemiológica es la correcta" y ahora estamos en cifras todavía "muy altas", con valores "similares a los del pico máximo de la segunda ola".

En este escenario, y en la misma línea, este martes el Ejecutivo, a través de su portavoz, María Jesús Montero , ha hecho un llamamiento al respecto de las manifestaciones del 8M , dejando claro que "no es posible este año" reivindicar "en la calle" , llamando a celebrar "sin poner en riesgo la salud y la seguridad de la ciudadanía".

Así, ha apuntado, este año, "siguiendo las recomendaciones" de los expertos y las autoridades sanitarias, la celebración "será diferente y distinta" , pero "no por ello menos reivindicativa".

"Lamentar que este 8M no se convierta, como ha venido siendo habitual en las últimas celebraciones, en una fiesta en la calle protagonizada por las mujeres y por los hombres que nos acompañan en esta lucha por la igualdad. Pero no pierden ni un atisbo de fuerza nuestras demandas y reivindicaciones porque, justamente por atender a las recomendaciones de las autoridades sanitarias no podamos salir a la calle a defender nuestros derechos todas juntas", ha señalado.