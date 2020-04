El miedo al coronavirus dispara el uso de las bolsas de plástico: las de tela y la ropa hay que lavarlas

"Las bolsas de un solo uso son recomendables por la seguridad para no propagar el contagio . Contaminan la naturaleza , pero es que se pueden haber apoyado en una superficie para pagar, en la caja, por ejemplo, y que haya gérmenes -porque haya hablado alguien o algún producto contaminado-. Pero, si guardamos las bolsas de plástico al volver, sí que hay riesgos. Hay que tirarlas . Pueden ser una vía de transmisión, no nos podemos relajar", señala la doctora Alicia Taboada, Médico de Familia de Doctoralia .

¿Es recomendable llevar guantes? "Con un guante es difícil que te lleves un dedo a la boca, la nariz o los ojos (las tres puertas de entrada). Viene bien para tener la sensación, pero el virus contagia igualmente lleves guante o no. El caso es no tocarse la cara", asegura Xercavins.

¿Se puede lavar una bolsa de plástico? "Yo diría que no. Pueden hacerse microagujeros y romperse finalmente incluso en medio de la calle. Con las de tela no hay ningún problema. Solo se trata de tener dos o tres e irlas turnando. Se pueden lavar junto con el resto de rop a. Se lavan a 60 grados y, entre el jabón y el calor, no hay ningún problema", dice el doctor.

La zona de cuarentena

"Las bolsas del supermercado , las grandes y fuertes, con colores por fuera -como cualquier otra de plástico-, se pueden usar, pero siempre que pasen la cuarentena de objetos (no la del ser humano, la de 14 días), algo que tenemos ya que tener en la mente. Todo lo que tocamos, que es difícil de limpiar, lo dejamos en la 'zona de cuarentena', donde pasen dos o tres días (en esta zona destinada a la ropa y objetos que traemos cuando regresamos a casa) y ya no hay riesgo. El virus puede vivir en un plástico 7 días, pero sabemos que el nivel de infección, a los dos o tres días, es bajo", destaca Xercavins.

La ropa, lo que rozamos, a la lavadora o a la cuarentena

"En cuanto al contagio de las prendas. Un traje o un chaquetón, no se pueden lavar. Deberían pasar la cuarentena. Hablamos de ropa exterior, la interior no está contaminada. Las zapatillas también deben ir a la misma zona o dejarlas a la entrada. Los calcetines, en principio, no están contaminados. Con limpiar la suela de las zapatillas con una solución de agua y lejía no habría problema", añade.