Cinco Comunidades estarían presionando al Ministerio de Sanidad para que, de alguna manera, se aplicase la vacunación obligatoria a los sanitarios , una medida que ya se ha adoptado en Francia y que ha sido ratificada por sus tribunales. Las regiones que se muestran a favor de esta medida serían Galicia, Andalucía, Murcia, Canarias y Cantabria, y en muchos de estos casos sus presidentes autonómicos han expresado públicamente estar a favor. El Ministerio de Sanidad, por su parte, no es partidario de la obligatoriedad. En el caso de Galicia , donde su Presidente, Alberto Núñez Feijóo , siempre se ha posicionado a favor de esta posibilidad, su Parlamente llegó a aprobar una ley que incluía esta medida, pero la norma fue tumbada por el Tribunal Constitucional. "¿Cuál es mi opinión? En determinados supuestos en los que el trabajo de una persona tiene relación directa con personas vulnerables, con enfermos, creo que debería prevalecer la salud pública general ante el hecho individual de la decisión o no de vacunarse " afirmaba el Presidente gallego en una entrevista hace unos días.

En el caso del Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no solo está a fabor de la obligatoriedad de la vacunación a sanitarios, sino a toda la población, como ya manifestó en la última Conferencia de Presidentes. "Si no hay una ley, que se haga. ¿No hay una ley que obliga a pagar impuestos? En un tema como este, con que haya un 5% de negacionistas no es lógico que puedan poner en riesgo a los demás y anden por ahí contagiando", afirmaba Revilla en rueda de prensa ante los medios en dicha conferencia de presidentes.