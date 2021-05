Vacunados con covid: cómo es pasar la enfermedad estando vacunado

Los vacunados frente al coronavirus no deben olvidar que la pandemia sigue ahí y que, a pesar de estar protegidos, deben seguir cumpliendo con las medidas de seguridad.

Las personas que reciben la vacuna frente al SARS-CoV-2 desarrollan anticuerpos para evitar la enfermedad en porcentajes superiores al 90%, pero eso no significa que no se puedan contagiar y, sobre todo, que no puedan seguir contagiando.