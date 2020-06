El peligro de los alojamientos turísticos: qué pasaría si un veraneante tiene que confinarse

El alcalde y varios de sus ediles se ha reunido con la delegada provincial de Salud, Isabel Paredes , para abordar este asunto y exponer que, si no se pone otra alternativa, las consecuencias del aislamiento de un cliente en un alojamiento turístico "serían desastrosas" para sus propietarios, la mayoría autónomos o PYMES. El Ayuntamiento explica que ha formulado ese problema en numerosas entrevistas y reuniones y señala que los protocolos, recomendaciones y actuacione s por parte del Estado y las Comunidades Autónomas, no llegan a dar respuesta al problema.

"Las autoridades deberían plantearse dónde debe confinarse un paciente que no reside en Conil"

La delegada en Cádiz de la Consejería de Salud le ha contestado que "no es un tema de su competencia", algo que el Ayuntamiento no entiende cuando "la decisión de confinar a un paciente corresponde a las autoridades sanitarias" y "deberían al menos plantearse, como lo han hecho otros, dónde hacerlo si ese paciente no tiene su domicilio en Conil".