"En principio, no hay riesgos en la carne de cerdo": los expertos, sobre la nueva cepa de gripe de influenza

" En principio podemos estar tranquilos a la hora de comer carne de cerdo" , señala a Informativos Telecinco el infectólogo de la Fundación de la Lucha contra el SIDA y las enfermedades infecciosas, Esteban Reynaga. "Existen en los mataderos una serie de procesos tanto para virus como para bacterias. Probablemente el virus, una vez llega al consumidor, no sobreviva. Los virus necesitan una determinada temperatura para poder vivir. La transmisión, por lo que se ha visto , y habitualmente en los virus en general, incluso el H1N1, no se da por la carne, en principio, y menos en los productos finales , como embutidos, que necesitan más procesos", destaca.

Más motivos para estar tranquilos. Los criadores de cerdos de España descartan la zoonosis. "Esto, más que nada, es lo que se llama One Health . El virus de la gripe o el coronavirus también forman parte de todo esto. Son microorganismos que van mutando, que van sobreviviendo y van modificándose en función de su supervivencia y se van adaptando. No estamos exentos, estamos en constante contacto con la naturaleza", indica el experto.

Los expertos diseñan constantemente nuevas medidas de control para evitar el contagio de enfermedades entre animales y personas, aunque estas sean un riesgo cada vez más latente. "La prevención en la mayoría de mataderos, no en todos, ha mejorado. Hay controles muy estrictos en cuanto a la manipulacón de la carne. Podemos comer carne de cerdo tranquilos. Las medidas de control que ahora existen, hace una década no existían o había muy pocos", explica Reynaga.

El tema de la seguridad alimentaria en China es complicado

¿Un boom de pandemias?

Criadores de Cerdos

La Asociacion Espanola de Criadores de Ganado Porcino Selecto Ibérico Puro y Tronco Ibérico, AECERIBER , tampoco se muestra preocupada por el estudio de la nueva cepa de fiebre porcina. "No hemos visto garantías en el estudio. No podemos contrastarlo por el momento, además. Habría que comprobar la veracidad, digámoslo así", señalan fuentes de la asociación a Informativos Telecinco.

"No es transmisible entre humanos. No es una zoonosis. Además, los cerdos pasan controles totalmente y permanentemente. No lo creo. Normalmente todos los virus, en este caso sería igual, suelen ser de difícil profilaxis preventiva. Existen vacunas para el porcino y en aquellos casos en los que se presenta, se aplica. No hemos recibido alertas sobre este hallazgo. Nada en absoluto", concluyen desde AECERIBER.