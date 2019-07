Borja evitará el ingreso en prisión si indemniza a las hijas de la víctima con 180.000 euros

El fiscal y el titular del Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga se muestran favorables a suspender la pena, pero queda pendiente la forma en la que el joven ha de pagar la sanción. El joven tiene que cumplir varios requisitos para evitar su ingreso en prisión al tratarse de una condena que no supera los dos años. Debe estar exento de antecedentes e indemnizar a las víctimas.

El juez remitió a las partes un auto de ejecución de sentencia en un plazo de 15 días. Alfredo Herrera, abogado del condenado, solicitó que su cliente no ingresara en prisión porque tiene la voluntad de hacer frente a la multa impuesta. Había propuesto pagar 250 euros al mes a las hijas del fallecido. Cabe recordar que la acusación particular se muestra a favor de que Borja no cumpla los dos años de reclusión si abona la multa.