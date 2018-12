Indignación de los vecinos de El Campillo durante el traslado de Bernardo Montoya: lanzan piedras al grito de “asesino”

Pero su llegada al pueblo no ha sido bien recibida por sus vecinos, que esperaban a las puertas de su domicilio limitados únicamente por agentes y un cordón policial que no han tardado en saltarse ante esos momentos de indignación. Algunos de ellos, incluso han lanzado piedras. Los agentes no se creen aún la versión de Bernardo Montoya y no descartan volver con él al lugar donde se encontró el cuerpo de Laura.