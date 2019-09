Lola, la hermana de Blanca Fernández, incansable en los 12 días de búsqueda

"Venga, ¡con ganas!" decía en estos días en los que amanecía rodeada de gente que como ella, querían encontrar a Blanca Fernández en la intrincada sierra de Cercedilla. Mano a mano con los equipos de rescate. sin flaquear ni un momento estaba Lola. " Me han dicho que ellos no tiran la toalla y si ellos no la tiran yo tampoco, y mis hermanos tampoco por supuesto" , aseguró hace apenas unas horas cuando todavía se aferraba a lo que casi era imposible.