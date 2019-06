El abogado de 'La Manada': "Para mí siempre seguirán siendo cinco inocentes que están en prisión"

A su juicio, en la decisión del Supremo de elevar la condena a 15 años por un delito de violación continuado , no median “argumentos” suficientes, razón por la cual asegura que no está “en nada de acuerdo” con el pronunciamiento.

“Me siento responsable. Yo creo que son inocentes”

“Desde luego, sí tengo sensación de fracaso. Estoy absolutamente convencido de que son inocentes. Estoy absolutamente convencidos de que después de 3 años trabajando en este asunto, hoy hay cinco inocentes en prisión. Para mí siempre seguirán siendo cinco inocentes que están en prisión. Porque conozco el asunto, porque lo he estudiado, porque he visto todas las declaraciones, porque he vivido el sentimiento en la sala con todas las opiniones…” ha insistido.

Estupefacción entre los miembros de ‘La Manada’

No les no cabe en la cabeza que por unos hechos que cinco magistrados en Pamplona han considerado que era abuso, entendiendo que era una situación muy peculiar y compleja, ahora se diga que es agresión sexual, 15 años más 2 años con robo con fuerza por llevarse un móvil”, ha dicho.

Denuncia presiones en el caso: “¿Es esto un Estado de derecho?”

Al mismo tiempo, se ha referido a una “brutal presión” en el caso, tanto desde lo social como desde lo político. “Esa alegría que he podido leer en muchos mensajes de políticos, de algarabía… Maravilloso. Su presión es evidentemente más fuerte que la mía”, ha ironizado, yendo más allá: “La manifestación que había esta tarde convocada ya no es necesaria” ha dicho, dejando caer que ahora ya pueden “celebrar”.

“Ella sí quería”, las palabras de la defensa en el alegato

En las "relaciones sexuales", ha llegado a argumentar, "no hubo miedo, no hubo dolor ni daño. Ella misma lo reconoce. No hay dolor a pesar de que mantuvo relaciones sexuales anales. Para que sea no, hay que decir no", ha destacado el letrado, llegando a decir que la joven pudo hacer “simplemente un gesto, una mínima oposición, para manifestar que no de alguna manera”.