El poder de San Valentín: cuando ni la muerte les separó

El 14 de febrero se conmemora el Día de San Valentín, un día para celebrar el amor y el cariño que se profesan las parejas. Aunque hoy en día es difícil creer en el amor para siempre, existe, y buen ejemplo de ello son las historias de estas parejas. El paso de los años no mermó su afecto si no que se fue haciendo más sólido con el tiempo hasta tal punto que no pudieron vivir el uno sin el otro ni un día y su corazón se apagó cuando el compañero falleció.