Así vivieron los vecinos la explosión de la planta en Tarragona: "¡Madre mía, está en llamas!"

A las siete menos veinte suena la explosión. "¡Acabo de oír una explosión superfuerte, han sido dos eh!". La vibración se siente a varios kilómetros. ¡Ha vibrado!, se oye en los vídeos que la gente no puede evitar hacer. La explosión derrumba el techo de un supermercado situado en la zona y hace que todos se asomen a las ventanas y lancen una exclamación de pavor . ¡Madre mía! La bola de fuego en el horizonte hace recordar a un filme de ciencia ficción. ¡Que están en llamas las químicas!, gritan los vecinos mientras ven con estupor una bola de fuego.

Lo que arde es una fábrica que trabaja con etileno, un gas muy inflamable. Por ello muchos miran con recelo la nube de humo que se expande por el cielo. No es tóxico pero aun así los agentes recorren las calles de siete poblaciones, incluida Tarragona, alertando a los vecinos recomendando el confinamiento. Trescientas mil personas son las personas a las que se les pide que no salgan de sus casas, El fuego sorprende desde todas las perspectivas. ¡Qué miedo tío" gritan algunos. No es para menos, la explosión ha provocado al menos un muerto y seis heridos, dos de ellos muy graves.