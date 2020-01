Muere una persona al derrumbarse una casa en Torreforta, cerca del lugar de la explosión de Tarragona

No consta que haya nube tóxica

Inicialmente, el accidente, que no consta que haya originado ninguna nube tóxica, ha obligado a activar el plan Plaseqcat ante accidentes químicos en fase de alerta, aunque posteriormente se ha elevado a la fase de emergencia al constatarse que el accidente químico ha causado al menos seis heridos. Los Bomberos de la Generalitat han movilizado a una veintena de dotaciones que están trabajando para rebajar la intensidad de las llamas, que afectan a instalaciones con productos químicos. También están revisando el interior del recinto de la fábrica donde ha ocurrido la deflagración, para comprobar que no haya quedado ninguna persona atrapada en su interior.

Protección Civil ha aclarado que no se han activado las sirenas de alarmas a la población, preceptivas en caso de accidente químico, porque la explosión y el incendio posterior no han afectado más allá del polígono industrial. No obstante, mantiene la recomendación de que los vecinos se confinen en sus viviendas, con las puertas y ventanas cerradas, si notan humo, especialmente en las poblaciones de La Canonja y Vila-seca, las más cercanas al lugar del accidente