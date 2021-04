Murió con 40 años de un infarto una semana después de vacunarse, pero AstraZeneca no tuvo la culpa

El Instituto de Medicina Legal inició la investigación después de que el médico que atendió a la mujer no firmara el certificado de defunción al no apreciar una causa evidente del fallecimiento. Estas investigaciones se producen siempre que el médico no firma el certificado de defunción y en este caso se daba la circunstancia de que la mujer había recibido la vacuna unos días antes. De hecho, este caso no fue notificado a la red de farmacovigilancia del Principado, a la que se traslada cualquier sospecha de reacción a las vacunas.