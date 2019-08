El Ayuntamiento de Sevilla ordena la "clausura permanente" de la empresa Magrudis

En la denuncia, según precisa el Ayuntamiento, se ponen en conocimiento del Ministerio Fiscal "indicios suficientes que acreditan que la empresa no ha facilitado a las administraciones toda la información necesaria para atender la alerta sanitaria y ha ocultado listados de distribución y comercialización necesarios para la investigación". En paralelo, el Ayuntamiento está tramitando expedientes por las irregularidades administrativas detectadas en relación con los permisos municipales necesarios para el desarrollo de la actividad y se sigue avanzando, en el marco de las competencias municipales, en la investigación con el análisis de las muestras en el Laboratorio municipal y en la prueba del funcionamiento del horno, que se ha realizado este mismo viernes.

"Ese día, el 20 de agosto, la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía remite oficialmente al Servicio de Consumo del Ayuntamiento un oficio en el que se da a conocer que es necesario ampliar la prohibición de fabricación, comercialización y venta de una relación de productos de Magrudis. En esta notificación, la Consejería de Salud traslada al Ayuntamiento que debe solicitar de forma urgente a la empresa la relación de los productos y su distribución al menos desde el 1 de mayo de 2019", detalla el Consistorio, exponiendo que los inspectores de Consumo preguntaron expresamente al gerente por esa lista de productos y el responsable de Magrudis "comunicó que los chorizos" reflejados en la lista inicial fueron "una prueba que no resultó", por lo que se "dejó" de hacer el producto y "no había distribución reciente", toda vez que el Gobierno andaluz de PP y Cs está recriminando al Ayuntamiento que no comunicase la situación de los chorizos.