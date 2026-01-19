Puente cree que si el Alvia hubiese pasado 20 segundos antes igual "no habría ni muertos"

Óscar Puente, afirma que si el Alvia hubiese pasado veinte segundos o un minuto después "no estaríamos hablando probablemente ni siquiera de fallecidos"

Última hora del accidente de tren que deja 40 muertos en Adamuz, Córdoba | Transportes confirma “una rotura o alteración del carril”, pero no si causó el accidente

Compartir







El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que si el Alvia hubiese pasado veinte segundos o un minuto después "no estaríamos hablando probablemente ni siquiera de fallecidos", en relación con el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que han muerto, al menos, 40 personas.

"Si el Alvia hubiera pasado veinte segundos antes o un minuto después, no estaríamos hablando probablemente ni siquiera de fallecidos, hablaríamos exclusivamente de heridos", ha dicho Puente en declaraciones para dar cuenta de lo improbable de un suceso como el acaecido el domingo por la tarde en Adamuz. Al respecto, ha añadido que se han dado algunas "circunstancias tremendamente desafortunadas" y que "es muy difícil, incluso con un descarrilamiento, que se produzca un evento con estas terribles circunstancias".

De hecho, en otra entrevista el ministro ha contado que pasaron "en torno a tres trenes" por esa misma vía sin reportar incidencia alguna en los veinte minutos previos al accidente. Asimismo, ha descartado un exceso de velocidad del tren Iryo como causa del descarrilamiento y considera que "en este momento, determinar que hay un problema de soldadura es totalmente inviable".

Sobre la rotura del carril de la vía

De la misma manera, ha explicado que la rotura del carril de la vía en la que tuvo lugar el accidente de tren en Adamuz no se limita solo a un trozo, sino que hay muchas más roturas a lo largo de 200 o 300 metros de vía. Respecto a la tesis de que la causa podría ser un fallo en la soldadura del carril, el ministro ha asegurado que atribuir al accidente ese posible problema es actualmente "inviable".

PUEDE INTERESARTE Confirman la muerte de cuatro miembros de la familia Zamorano Álvarez en el accidente de dos trenes en Adamuz, Córdoba

Tampoco cree que el exceso de velocidad o los fallos humanos estén detrás de las causas, al tiempo que ha reiterado que el tren de Iryo era nuevo y había sido recientemente revisado, que es lo habitual en el material rodante ferroviario. El ministro ha defendido que el transporte ferroviario es seguro, recordando que se trata del primer gran accidente de la alta velocidad, excluyendo el de Angrois en Galicia, que tuvo lugar en una zona altas velocidades aunque esa línea no era de alta velocidad. También ha detallado que, en los 20 minutos anteriores al accidente, hasta otros tres trenes pasaron por ese tramo de vía y no se reportó ninguna incidencia.