Los desaparecidos del accidente en Adamuz: Agustín trabajaba en la cafetería, Ricardo hizo una oposición en Madrid y Josefa volvía a casa junto a su hija Ana

Continúa la incertidumbre y la desesperación entre los familiares de los pasajeros desaparecidos tras el grave accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. Por el momento, son 40 las personas fallecidas y más de 150 los heridos.

Las autoridades no han podido dar una cifra de desaparecidos, pero son muchas las familias que están a la espera de recibir noticias de sus allegados. Desde anoche, las redes sociales se han llenado de fotografías y mensajes de usuarios que buscan a algún ser querido que viajaba en uno de los trenes. Uno de ellos es Antonio, que estaba buscando a sus tíos.

Compartió la foto de ambos, que viajaban en el Alvia, y dijo que no sabían nada de Rafael Millán. Finalmente, el joven ha confirmado el fallecimiento de su tío. “Hola, lamento informaros del fallecimiento de mi tío. Quiero dar las gracias a todo el mundo que ha compartido, se ha implicado y ha colaborado en la búsqueda. Habéis sido un gran apoyo. Gracias de parte mía y de mi familia”, ha escrito el joven.

Su publicación se ha llenado rápidamente de comentarios de apoyo y cariño en estos momentos tan difíciles para Antonio y su familia. A estas horas continúa la búsqueda de más desaparecidos. Por el momento hay 52 heridos, 123 de ellos leves y 29 graves.