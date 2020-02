Continúa la búsqueda de los dos trabajadores sepultados durante el derrumbe del vertedero de Zaldívar

Después de mas de una semana no hay grandes avances, pero se sigue trabajando. Por una parte, se está estabilizando el terreno para intentar encontrar a los operarios y que no ocurra un nuevo desprendimiento. Por otra, se está intentando sofocar el incendio, antes se hacía con agua y ahora lo están haciendo con tierra y arena. Ahora del incendio está saliendo humo blanco, en ese humo están los dos contaminantes, dioxinas y furanos, y para que no haya riesgo para la salud esos contaminantes tienen que desaparecer y por lo tanto el incendio tiene que extinguirse.