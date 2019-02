Por el aspecto exterior nada hacia presagiar lo que una familia de Logroño se iba a encontrar al regresar a su casa tras pasar fuera el fin de semana. Su vivienda estaba okupada y destrozada: paredes pintadas, droga encima de la mesa, excrementos de perros por los muebles… Un horror al que la hija de la familia no quiere volver.

Un matrimonio con una hija de 11 años aún no se puede creer lo que se han encontrado al regresar a casa tras pasar fuera el fin de semana. Un grupo de nueve personas habían okupado su casa en Logroño .

El problema no ha sido solo la okupación, sino cómo le han dejado la vivienda, completamente desavalijada, destrozada y con grafittis en las paredes . La dueña ha contado que había "porros por todos lados, rayas de coca en la mesa, bebidas variadas, comida" . Además, han denunciado que faltan enseres y objetos en la casa y que los perros que tenían habían hecho sus necesidades por todas partes.

La hija de la familia, de 11 años, no se atreve a volver. “No quiero volver a esa casa mamá”, le ha dicho a sus padres. Los vecinos no dan crédito: “Esta toda la casa revuelta y hecha un cisco. No hay ni un mueble sano, los han deshecho todos, todos, todos".