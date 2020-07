Cierran de nuevo tres playas de Barcelona por aglomeraciones

Según han informado a Efe fuentes municipales, los agentes han cerrado los accesos de las playas de Sant Sebastià, Bogatell y Mar Bella porque ha habido una gran afluencia de bañistas pese a que está en vigor la recomendación de no salir de los domicilios si no es imprescindible para atajar los contagios de coronavirus, que ya es de transmisión comunitaria en el área de Barcelona.

Numerosos grupos de jóvenes entre los bañistas

El Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña (Procicat) ha resuelto esta tarde, para responder a las dudas de los alcaldes metropolitanos, que las playas no se deben cerrar pero encarga a los ayuntamientos que vigilen el aforo y el cumplimiento de las normas , entre ellas la distancia de seguridad.

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, ha afirmado que el documento del Procicat resolviendo algunas dudas de interpretación de las restricciones no es lo que habían pedido los ediles metropolitanos: "No responde a nuestras dudas, no tenemos dificultad de comprensión lectora", ha dicho en alusión a que el documento explica la resolución firmada por Interior y Salud.