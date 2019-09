Las cifras del juicio de Ana Julia: lo que cobrará el jurado popular, las claves y la pena a la que se enfrenta

Un jurado popular determinará la culpabilidad o no de Ana Julia , la presunta asesina del pequeño Gabriel. Serán siete mujeres y dos hombres los que lo compongan. Ella, que sigue defendiendo que le ahogó por accidente, se enfrenta a la petición de prisión permanente revisable. Un total de 17 testigos, 22 peritos-testigo y 25 peritos participarán en el juicio contra Ana Julia Quezada que comienza hoy y que tendrá ocho sesiones programadas para la vista oral. Un total de 42 policías velarán por la seguridad del juicio y casi 40 medios están acreditados . Ser jurado popular es un derecho y un deber constitucional, ejercitable por los ciudadanos en los que no concurra causa que se lo impida. La declaración de los padres y familiares de Gabriel serán a puerta cerrada previsiblemente el día 10. El lunes que viene también hablarán los forenses a puerta cerrada.

Los requisitos para ser jurado son ser español, mayor de edad, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y escribir, vivir en la provincia en que el delito se cometió y no estar impedido, psíquica o sensorialmente. No pueden se jurado los condenados por delito doloso no rehabilitados, los acusados en procesos donde se haya acordado la apertura de juicio oral y quienes estuviesen detenidos, en prisión provisional o cumpliendo pena ni los suspendidos penalmente en su empleo o cargo público, mientras dure la suspensión.