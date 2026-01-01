El aciago suceso se produjo cuando el local estaba abarrotado de personas por las celebraciones de Nochevieja

Las hipótesis sobre el origen del incendio mortal de Año Nuevo en Suiza: de las bengalas en botellas de champán a una vela de cumpleaños

Continúa la conmoción en Suiza por la muerte de “decenas” de personas en un trágico incendio que se produjo durante una fiesta de Nochevieja en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, en Valais, Suiza, tal como han confirmado las autoridades del país, que investigan qué desencadenó el fuego.

Los hechos tuvieron lugar poco después de llegar el Año Nuevo, cuando repentinamente el local, que en esos momentos se encontraba abarrotado, se vio envuelto en llamas por circunstancias que se investigan.

La mayoría de las víctimas, jóvenes y turistas

El bar-discoteca, ubicado en las proximidades de localidades muy turísticas, en el entorno del lago Lemán, pasó rápidamente de las celebraciones al drama después de que el fuego se propagase dejando a multitud de atrapados en su interior. Según las autoridades, además de “decenas” de fallecidos, “un centenar” de personas han resultado heridas. Entre ellos, la mayoría son jóvenes y turistas de distintos países.

Sin confirmación sobre víctimas españolas y todavía con el suceso bajo investigación, lo que sí ha asegurado el fiscal general del cantón del Valais, Béatrice Pilloud, es que lo ocurrido “no se trata en absoluto de ningún tipo de atentado".

Investigan las causas del incendio mortal en el bar de Suiza

"Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de esta tragedia", ha recalcado Pilloud, que ha adelantado que el cantón de Valais ha solicitado ya ayuda a los cantones vecinos para identificar a los fallecidos.

Además, el gobierno cantonal de Valais ha declarado el estado de emergencia a partir de las 9.00 horas del 1 de enero para facilitar la movilización de los recursos necesarios para responder a este incendio con la mayor celeridad.

Según ha señalado, todo ocurrió debido a una explosión seguida de un "violento incendio" que devastó el bar.

Mientras se analiza el origen exacto del fuego, los investigadores creen que las llamas causaron después varias explosiones en el local que terminaron de desatar la tragedia.

En ese sentido, y entre las distintas hipótesis, los testigos difieren sobre el tipo de artefacto pirotécnico que ha podido provocar el fuego en el sótano del bar. Relatan que se colocaron bengalas en las botellas de champán. También que un camarero se subió a hombros de otro con una vela de cumpleaños, y que el techo comenzó a arder.