Los ciudadanos de Madrid, sumidos en la resignación: "Hacen con nosotros lo que quieren, es una burla"

Un día una cosa y a la siguiente otra. Una mañana sin restricciones… y de la noche a la mañana otra vez con ellas. Los ciudadanos de Madrid están ya sumidos en el hartazgo y la resignación . En las calles se palpa la tensión, el enfado , la crispación y la falta de fe en unos políticos que parecen empeñados en demostrar, por activa y por pasiva, y de forma reiterada, su incapacidad para tomar decisiones bajo acuerdo. Al contrario, la decisión del Gobierno de decretar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid para aplicar restricciones homogéneas sobre los municipios de más de 100.000 habitantes que cumplen los criterios (incidencia superior a los 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días; positividad superior al 10%; y pertenencia a una comunidad con más del 35% de camas de UCI ocupadas), después de que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no haya accedido a los planes de Sanidad , termina por dejar claro que, entre los unos y los otros, no hay tregua para la batalla política ni siquiera en plena pandemia .

Estado de confusión

Para muchos, además del estado de alarma está el ‘estado de confusión’: “Ahora salimos, ahora entramos… No sé si me van a poner una multa o si no me la van a poner”. “Es una frustración de no saber qué hacer”, denuncian, mientras al tiempo en que se extiende el virus, –imparable en la comunidad autónoma, donde hoy en las últimas 24 horas se han contabilizado 2.256 nuevos casos según Sanidad, y 1.428 según la Comunidad de Madrid–, se propaga también la indignación.