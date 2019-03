Ciudadanos patina: los artículos referidos al permiso de paternidad son ordinarios

Pues bien, los expertos consultados por Informativos Telecinco lo tienen claro. No hay lugar para la reclamación de Ciudadanos en el sentido de que los artículos a los que se refiere dicha ley. Lo dice la misma ley en su disposición final segunda. "Las normas contenidas en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de esta Ley tienen carácter orgánico. El resto de los preceptos contenidos en esta Ley no tienen tal carácter". Como destaca Carlos Vidal, Catedrático de Derecho Constitucional de la UNED. "La mayoría de la ley no lo es. El art 45 y 46 no lo son. Como esta modificación afecta a dos artículos que no tienen carácter orgánico no hay motivo de inconstitucionalidad. Sí se plantea la duda de si estamos ante un tema de carácter de urgencia, pero no la duda planteada por C's". Ahí en el carácter de urgencia es donde podría haber debate.