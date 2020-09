Cómo debo viajar con mi mascota en el coche: normativa aplicable

Viajar con perro u otra mascota: toma nota de la normativa de seguridad

También es recomendable viajar tranquilo para evitar que nuestra mascota se estrese. Muchos animales no están acostumbrados a moverse en coche y pueden ponerse nerviosos en el trayecto o incluso marearse. Para evitar sustos, visita a tu veterinario antes de emprender tu salida, toma nota de sus consejos y, si lo crees conveniente, pídele que le recete un antisemítico para que tu mascota no vomite ni se maree. Intenta también que tu perro u otra mascota no coma durante al menos las dos horas previas a la salida.