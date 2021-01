La labor solidaria de los conductores 4x4 frente al temporal: rescatan vehículos y trasladan personas

"En situaciones como esta , como la nevada de la AP6 hace 2 o 3 años también el 5 de enero, nuestros servicios se centran -no en recuperar vehículos , porque es absurdo- en recuperar personas y trasladarlas inmediatamente a puntos seguros : casas de familiares o si la situación lo requiere, al propio hospital", destaca Ruiz.

Al salir de ruta con ellos se puede ver una sorprendente imagen: cientos de coches abandonados a su suerte en puntos difíciles a la espera de que se derrita la nieve. Autobuses, vehículos, turismos, furgonetas... no hay circulación. La capital parece la estampa de una película apocalíptica. Y aunque la idea de estos 4x4 era operar en la montaña, y no en pleno Madrid... "no es algo que uno piense que lo va a hacer, pero bueno, te tienes que hacer a todo".