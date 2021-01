Abonados a los confinamientos: desde el domiciliario, al epidemiológico, meteorológico o quirúrgico

No en vano, ha sido declarada la ‘palabra del año’ en 2020 por la Fundación del Español Urgente de la RAE. El ‘confinamiento’ es un concepto al que, lamentablemente, estamos cada vez más habituados. Hace más de un año no era una palabra que utilizáramos de manera común y ni siquiera soñábamos con la posibilidad de tener que acostumbrarnos a su significado. Permanecer en casa, sin salir nada más que para lo imprescindible, durante días, semanas e, incluso, meses es ya una práctica de nuestro día a día. Y no sólo por causa de la pandemia causada por el coronavirus covid19.



La llegada con fuerza de la tercera ola del virus covid19 en Europa está volviendo a poner sobre la mesa un confinamiento domiciliario total en muchos países de nuestro entorno, una medida que de momento se descarta por el Gobierno de España, aunque los expertos no dejan de reclamarlo. No en vano, ha sido la única medida que ha demostrado una eficacia radical en la reducción de la curva de contagios durante la pandemia que vivimos desde el pasado año. El confinamiento domiciliario que vivimos en nuestro país entre los meses de marzo y junio de 2019 consiguió reducir la presión hospitalaria y las muertes por coronavirus. Aunque no parece que vaya a volver de una manera tan general, el confinamiento es una medida habitual en muchos municipios con incidencias altas.