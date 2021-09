Ordenan confinar a la población de Genalguacil y Jubrique por el incendio en Sierra Bermeja

La despedida del joven de 44 años, que no dudó en ir de Almería a Málaga para sofocar el incendio y que tenía dos hijos no ha podido ser más emotiva.

El alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, ha advertido de que el incendio está "empeorando" en esta zona y ha reclamado medios. En ese sentido, ha lamentado que la situación "está muy mal, porque no hay suficientes medios", ha dicho, insistiendo en que es "muy triste que estamos sin medios". "Desde esta mañana se estaba avisando de que es un foco muy peligroso pero como no somos los técnicos, no se nos escucha", ha lamentado.