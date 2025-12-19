Juanjo Marcano, diputado del PSOE de Madrid, se desvanece durante la votación de los Presupuestos de 2026

Los sanitarios han tenido que sacar del Pleno a Marcano en silla de ruedas

MadridJuanjo Marcano, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, se ha desvanecido este viernes durante las votaciones del Pleno de Presupuestos de la Comunidad para 2026 y el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, ha tenido que pedir un receso.

Ha sido durante la votación de las enmiendas de los grupos parlamentarios al presupuesto de Digitalización cuando, de repente, ha empezado a haber revuelo en el hemiciclo y los parlamentarios cercanos a Marcano --en la tercera fila de los socialistas-- atendían al parlamentario.

Juanjo Marcano, trasladado por los sanitarios en silla de ruedas

Rápidamente acudían los consejeros de Sanidad, Fátima Matute, e Interior, Carlos Novillo, así como diputados médicos como Marta Carmona (Más Madrid), Carlos Moreno Vinués (PSOE), Enrique Ruiz Escudero (PP) o Raquel Barrero (Vox).

El resto del hemiciclo miraba expectante la escena mientras acudían los servicios del Summa 112 y los parlamentarios despejaban la salida hacia la puerta.

Tras unos minutos, Ossorio pedía un receso en el que se quedaban varios parlamentarios dentro, entre ellos la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, hasta que los sanitarios sacaban del Pleno a Marcano en silla de ruedas.