La contaminación acústica ya es una plaga que afecta a los menores de 35 años: cómo evitarla

Todos hemos experimentado una pérdida de audición y acúfenos (ruidos) tras abandonar una discoteca o un concierto. Nuestro oído tiene cierta capacidad de recuperación, si no hay daño irreversible, durante los periodos de silencio. Sin embargo, cuando la exposición al ruido es de intensidad elevada y prolongada en el tiempo, se puede originar una pérdida de audición o hipoacusia irreversible, debido al daño y muerte de las células ciliadas de la cóclea responsables de la audición. Esta pérdida se produce gradualmente, por lo que las personas no son conscientes del daño producido a lo largo de años de exposición hasta que este no se suma a la pérdida auditiva debida al envejecimiento.

· No practicar conductas ruidosas ni ruidos innecesario en casa, especialmente en horarios nocturnos (empleo de electrodomésticos silenciosos, evitar portazos y golpes, fieltro en las patas de los muebles, etc.)

Los ruidos de las obras los que más nos ponen de los nervios

Con respecto al propio cuidado de las personas, desde la compañía han señalado que los españoles no realizan una prevención adecuada de la pérdida auditiva: 1 de cada 4 encuestados no ha acudido nunca a una revisión de oídos y solo un 9,5 por ciento se realiza revisiones periódicamente.

En el informe también se expone que la higiene que se lleva a cabo en España no es la idónea, casi la mitad de los encuestados (46,8%) emplea bastoncillos para los oídos como método de limpieza habitual y un 41,6 por ciento emplea otras herramientas como papel o agua, o visitan al médico para su limpieza. Solo un 11,6 por ciento es consciente de que no es conveniente introducir ningún utensilio en nuestros conductos auditivos. Y es que, según han explicado, además de que la composición plástica de los bastoncillos no es medioambientalmente sostenible, la Universidad de Harvard (EEUU) ha expuesto que el oído no necesita limpieza y que emplear esta técnica puede resultar perjudicial.