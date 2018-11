El 'youtuber' Dalas Review niega el abuso sexual: "Buscaban hundirme"

El popular youtuber se enfrenta a una petición de pena de cinco años de prisión, once años de inhabilitación especial y nueve de alejamiento de la supuesta víctima, que no es la única que ha denunciado. Según un agente de la Policía Nacional que ha declarado en el juicio, habría más casos.

Sin embargo, Dalas Review ha negado que fuera con ella al parque del Retiro de Madrid ese mismo día y que abusara de ella. “Es imposible estar con alguien sin que me grabe. Soy muy cuidadoso. No se me hubiera ocurrido en la vida besarme en medio de un parque”, ha asegurado.