La defensa de El Chicle usa el caso Gabriel para justificar el cuerpo desnudo de Diana

Va a ser la gran lucha de la defensa de El Chicle, teniendo en cuenta que es el asesino confeso de Diana y que este no ha parado nunca de mentir: poner en duda que el acusado violó a Diana aunque su cuerpo apareciera desnudo . Es lo que le puede separar o no de la prisión permanente revisable. Y para eso, la defensa se agarra a cualquier clavo ardiendo. El último ha sido el del caso Gabriel . José Miguel Hidalgo , investigador de la UCO, también participó en el caso que conmocionó a España y por el que Ana Julia fue, precisamente, condenada a prisión permanente revisable.

Así que la defensa ha intentado quitar la relación entre el cuerpo desnudo de Diana y una relación sexual. Como no podía ser de otra forma el miembro de la UCO ha dejado claro que un caso no tiene nada que ver con otro, y ha detallado algunos elementos que tampoco dejan en buen lugar al acusado. El primer elemento es que El Chicle no quería entrar en el pozo porque tenía la imagen grabada de Diana, que no quería vivir con ese recuerdo, aunque de una forma espontánea dijera que había vuelto más de una vez al pozo.