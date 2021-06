Los derechos de los consumidores: entre los números 902 , las multas ridículas y la gymkana de denunciar

Los usuarios viven en una selva de números 901, 902, 807 y otros de tarificación especial , a través de los que las empresas sacan un extra del bolsillo a sus clientes. Estos números parecen ser los eternos supervivientes, a pesar de promesas de prohibirlos y leyes que los regulan. El último intento del Gobierno por regular estas líneas no parece haberlos hecho desaparecer... ¿Cómo es que los usuarios no podemos deshacernos de los líneas de tarificación especial?

Los sectores en los que más se vulneran los derechos de los consumidores

Cuando los consumidores eligen no denunciar: costes y dificultades para ser resarcidos

"Lo deseable sería no tener que acudir siempre a la vía judicial y que los métodos alternativos de resolución funcionasen adecuadamente. Es necesario generar una cultura jurídica sobre los efectos positivos de la mediación, el arbitraje de consumo y de la resolución extrajudicial de conflictos. Hay muchos asuntos que están terminado en los Tribunales porque a través de estos mecanismos extrajudiciales no se está consiguiendo una protección efectiva de los derechos de los consumidores, pero la judicialización per se no es buena por sus demoras, costes e inconvenientes, por tanto, sería conveniente potenciar sistemas extrajudiciales que permitan una satisfacción más rápida de los derechos de los consumidores."