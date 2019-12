La madre del descuartizador de Marta Calvo, investigada por ayudarle

Lo ha dicho el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio. “No solo la madre del detenido si no posiblemente alguna persona más colaboró con Jorge Palma”. La frase es contundente sobre la colaboración de la madre después de la muerte de Marta Calvo. Informativos Telecinco avanzó su declaración plagada de sinsentidos que llamó la atención de los investigadores. Según su relato, llegó a Valencia desde Palma de Mallorca al día siguiente de la muerte de la joven, para pasar el cumpleaños con su hijo. No le contó nada, aseguran los dos, pero lo extraño es que dijo que estuvo enferma todo el fin de semana sin salir de la vivienda de l`Ollería, y su hijo leía y la cuidaba. Además, contó que no había pisado la escena del crimen, a pesar de que ambos fueron a Manuel a cenar con el casero. Un vecino explicó a informativos que la madre le dijo que había estado limpiando durante el fin de semana. Y el casero la llamó tras la segunda visita de la madre de Marta y le dijo que advirtiera a su hijo y fueran a la Guardia Civil. No lo hicieron. Hemos sabido que al volverse a Palma, Pilar se llevó la Tablet de Jorge, el rúter, y ropa que lavó cuidadosamente. No devolvió todo a la Guardia Civil hasta 13 días después de pedírselo y con el consiguiente “mosqueo” de los investigadores. Si se demuestra la cooperación, podría ser acusada de encubrimiento, aunque nunca condenada por ello al ser la madre.