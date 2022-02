Hasta cuándo conducir y con qué controles: el despiste de Vicente, de 87 años, en la AP7 aviva el debate

Se investiga el fatal accidente en la autovía AP7 en Valencia , en el que fallecieron tres jóvenes estudiantes y el conductor y el acompañante de un vehículo que circulaba en dirección contraria. Una tragedia que, según las primeras hipótesis, pudo deberse a un despiste de ese conductor, de avanzada edad, al entrar en la autovía. En este coche viajaban los 3 jóvenes fallecidos. tenían 18, 20 y 21 años. El choque fue brutal, de frente. Se estrellaron contra el vehículo de Vicente, de 87 años. El hombre se equivocó y entró en la A-7 en sentido contrario. Volvían de bailar. Vicente y una amiga, de 87 años murieron. su mujer esta herida grave. La conmoción es total en Alcoy. Los tres jóvenes volvían a la universidad cuando se produjo el accidente. La DGT estudia endurecer la renovación del carné para los mayores. Con test psicofisicos más completos y un plazo de renovación más corto. Actualmente es de 5 años. El accidente solo deja en evidencia una realidad evidente y es la necesidad de que los mayores tendrán que renovar el carnet de conducir cada menos tiempo. Aunque aún no hay fecha ni siquiera aproximada, la Dirección General de Tráfico cambiará el sistema actual, que prorroga durante cinco años la validez del permiso a los conductores que ya han cumplido los 65.

Martín ha comentado que "es frecuente la polémica de si debe haber o no una edad límite para conducir". "Lo que debe haber son unas condiciones psicofísica adecuadas, si se reúnen se puede conducir y si no, no, cualquiera que sea la edad que se tenga. De cara a la seguridad vial, lo importante es que se cumplan y que el centro de reconocimiento haga bien su trabajo y compruebe que el conductor tiene esas condiciones requeridas", ha defendido.