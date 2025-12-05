Sara Lago 05 DIC 2025 - 14:21h.

La mujer está siendo investigada por su participación en una red que obligaba a obreros extranjeros a trabajar sin contrato ni salario

La Guardia Civil denunció condiciones de trabajo y vida denigrantes: jornadas de hasta 13 horas, infraviviendas insalubres y falta de pagos

Compartir







O PorriñoUna operación de la Guardia Civil desveló una red de supuesta explotación laboral en O Porriño (Pontevedra), al detectar que cuatro hombres, todos extranjeros en situación irregular, estaban siendo obligados a trabajar en la reforma de un bajo destinado a apartamentos turísticos sin contrato, sin salario y bajo condiciones de vida indignas.

El caso, que saltó a la luz tras una denuncia interpuesta a mediados de noviembre de 2025, apunta a un hombre de 56 años, vecino de Madrid, como presunto cabecilla, y a una mujer de 54 años, de Santiago de Compostela, como colaboradora. Ambas personas están siendo investigadas por delitos contra los derechos de los trabajadores y posible trata de seres humanos.

PUEDE INTERESARTE Detienen en Barcelona a una mujer por trasladar a dos niños de Somalia a Europa con pasaportes falsos

Condiciones denunciadas: jornadas interminables, impagos y vida en infraviviendas

Las víctimas fueron reclutadas en Madrid con la promesa de un salario diario de 80 euros. Pero al llegar a Galicia, comprobaron que tendrían que trabajar hasta 13 horas diarias, de 08:00 a 21:00, con apenas una hora de descanso.

Durante meses no recibieron salario alguno, y según denuncias, en ocasiones pasaron hasta cinco días sin comida. Vivían en un espacio reducido, sin condiciones mínimas de higiene: un bajo en obras con mínimo mobiliario, sin cuarto de baño adecuado, escasa ventilación y un grifo como fuente de agua.

Al ser detectada esta situación, la Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo, abrió diligencias y puso los hechos a disposición del tribunal de instrucción competente en O Porriño.

Se trata de un fenómeno creciente

Este caso se inscribe en un contexto más amplio de denuncias por explotación laboral en Galicia durante. En la campaña de arándanos de Begonte (Lugo), se descubrió una red que empleaba a decenas de inmigrantes sin papeles en fincas agrícolas, lo que motivó sanciones económicas y una investigación por delitos contra los derechos laborales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las autoridades y organizaciones sociales advierten de que estas redes aprovechan la vulnerabilidad de personas sin documentación, ofreciéndoles trabajos mal remunerados o directamente sin salario, con condiciones de vida deplorables, jornadas excesivas y habitualmente sin los derechos más básicos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La mujer investigada, vecina de Santiago, podría enfrentarse a cargos por su papel como colaboradora necesaria en la captación, alojamiento y explotación de los obreros. La investigación de la Guardia Civil sigue abierta, y los hechos han sido informados a la Delegación Provincial de Trabajo de Pontevedra, que podría intervenir en la causa.