¿Qué tiempo hará en Nochebuena y Navidad?

El ambiente será "plenamente invernal", con valores por debajo de lo normal para esta época

El invierno irrumpe este domingo en España: uso obligatorio de cadenas en los puertos de Cotos y Navacerrada

De cara a la semana de 22 al 28 de diciembre, AEMET ha avanzado que llegarán masas de aire frío que provocarán un descenso de las temperaturas. Así, el ambiente será "plenamente invernal", con valores por debajo de lo normal para esta época. Además, es probable que llueva en amplias zonas del territorio, en especial en el tercio oriental peninsular y Baleares, con nevadas tanto en montañas como en zonas a menor altitud.

Para los días festivos, el día de Nochebuena y Navidad, poco a poco la estabilidad será imponiendo con excepciones, como en el cantábrico, donde la noche será lluviosa. También en Baleares, donde pueden ser fuertes, y en Canarias, de carácter más leve. Por lo general, la estabilidad se irá imponiendo en mayor parte del país, con un tiempo más tranquilo para Nochebuena, incluso con una pequeña subida de temperaturas, poca duradera, porque después desde Rusia volverá a llegar una masa de aire muy fría.

Desplome térmico para terminar el año

Para la semana del 29 de diciembre al 4 de enero, aunque aún con incertidumbre, también sería fría, con temperaturas por debajo de lo normal en todo el país. Además, se registrarán lluvias y nevadas en sur y este peninsular, así como en los dos archipiélagos.

Asimismo, entre los días 5 y 11 de enero podrían continuar las bajas temperaturas en zonas del este y sur peninsular, aunque la incertidumbre al respecto es "muy elevada" y no hay una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones.