El príncipe Guillermo ha emulado a su madre, Lady Di, y ha acudido junto a su hijo Jorge a un acto de personas sin hogar en Londres

Meghan Markle publica en Instagram la foto más íntima y cercana con su marido y dos sus hijos por Navidad

Compartir







LondresEn el Reino Unido, la Familia Real se prepara para una Navidad ensombrecida por el supuesto escándalo de pederastia del expríncipe Andrés. Para compensar el cisma familiar, durante el sábado 20 de diciembre se podía ver la imagen más tierna del príncipe Guillermo con su hijo mayor, que debutaba en un acto solidario.

Los príncipes Guillermo y Jorge llegaban juntos a un centro para personas sin hogar. Allí repartían abrazos y ayudaban en toda la logística con un espíritu navideño.

PUEDE INTERESARTE El curioso objeto que hay en la casa del rey Carlos III

El príncipe Guillermo emula a su madre, la princesa Diana

El príncipe Guillermo y su hijo Jorge acudían para ayudar en las preparaciones de la comida anual de Navidad, emulando el gesto que hizo su madre, la fallecida princesa Diana, cuando él era adolescente.

Guillermo fue por primera vez con el mayor de sus tres hijos a su cita anual navideña en la sede londinense de la entidad para personas sin hogar ‘The Passage’, un lugar con gran carga personal para el heredero de la corona británica, según muestra un vídeo publicado por la cuenta oficial de los príncipes de Gales en YouTube.

PUEDE INTERESARTE Meghan Markle le envía una carta a su padre

La primera vez que Guillermo pisó ‘The Passage’ fue en 1993, con 11 años, acompañado de su madre, la princesa Diana, en un gesto que ha querido repetir de manera simbólica este sábado con su hijo Jorge, de 12.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El vídeo, de un minuto y medio, muestra a padre e hijo colocando juntos los adornos de Navidad en el árbol, compartiendo momentos con algunos de los beneficiarios de la entidad o incluso echando una mano en la cocina, ataviados con un delantal.

Según recoge ‘The Passage’ en su página web, el príncipe Guillermo aseguró que las visitas que hizo al centro durante su adolescencia le dejaron "una profunda y duradera impresión sobre la importancia de garantizar que todos en la sociedad, especialmente los más pobres, sean tratados con respeto, dignidad y amabilidad y tengan oportunidad de desarrollar su potencial vital".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los planes navideños de la Familia Real británica

El mismo espíritu navideño han transmitido Harry y Meghan en la felicitación, junto a sus hijos, que han enviado desde su casa de California. Reparto de mejores deseos para todos, pero por separado porque atrás quedaron los tiempos en los que los que la Casa de Windsor disfrutaba de la Navidad en torno a la matriarca Isabel II.

Este año, por primera vez en un siglo, no habrá reunión de Navidad de hermanos en en Sandringham House, la tradicional residencia de invierno. Carlos III no ha convocado a Andrés ni a Sarah Ferguson. La patata caliente de las acusaciones de pederastia del expríncipe y de su vinculación con Jeffrey Epstein resta más comensales en la mesa de los Windsor. Parece que la tempestad no amaina para la Familia Real británica.