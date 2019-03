Día del Síndrome de Down: una actriz, un cantaor, una erasmus y un modelo que cumplieron su sueño

Los alumnos del colegio madrileño Esperanza han tenido la suerte de conocerlos: a Cristina, actriz; Manolo, cantaor; Raúl, modelo; y Carmen, técnica en Farmacia y Parafarmacia. Sí, se han dado cuenta, los cuatro tienen algo en común: su afán de superación. “Con mucho esfuerzo, sacrificio, constancia y estudio“, nos cuenta Carmen Jiménez. Los niños han preguntado y comprobado que la discapacidad no puede con la pasión y la voz de Manolo Romero. “Todo lo que nosotros queramos, podemos hacerlo”. Que no existen barreras ni estigmas para este modelazo, Raúl Rodríguez. “Para mí fue una experiencia fabulosa, un sueño”. O que el trastorno genético no ha frenado la carrera de Cristina I. Domínguez. “Hay gente que te trata mal porque no son capaces de ver lo que hay dentro de nosotros”. Todos han acabado celebrando la suerte de tenerlos.