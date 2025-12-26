Renfe denuncia que les imponen condiciones que no son simétricas con las del resto de operadores privados que no están obligados a indemnizar por los retrasos

Renfe tilda de “populista” volver a las indemnizaciones de 15 minutos de retraso y critica que no se exija a Ouigo e Iryo

Compartir







El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado que cambiar la política de compensaciones de la compañía por retrasos en la alta velocidad les costaría más de 125 millones al año, implicaría una subida de tarifas del 10 % y desplazaría un 5 % de sus viajeros a la competencia.

Así lo ha afirmado en una entrevista en Cinco Días, en la que ha indicado que cree que el 1 de enero no habrá cambios en las condiciones de viaje con Renfe, que les quieren imponer condiciones que no son simétricas con las del resto de operadores y que se ponen en riesgo muchos servicios que prestan pese a ser deficitarios y que el resto de operadoras no quieren dar.

PUEDE INTERESARTE Renfe pagó en 2023 unos 42 millones de euros en indemnizaciones por retraso

Liberalización del servicio de Cercanías

Por otro lado, ha asegurado que quieren recuperar el servicio de bajo coste Avlo en la línea Madrid-Barcelona, pero que necesitan más trenes, que para incorporar nuevos trenes a la red están abiertos a todas las opciones y que van a explorar la compra de trenes chinos.

Sin embargo, ha reconocido que hay incógnitas sobre la homologación de ese producto o si el fabricante tiene ayudas de Estado, lo que podría hacerlo incompatible para una adjudicación en Europa.

PUEDE INTERESARTE El Gobierno achaca el caos ferroviario a la "obsolescencia" de la red y afea al PP la falta de inversión cuando gobernó

Además, ha avanzado que en un plazo de dos o tres años necesitan cerca de 30 trenes y que, en el caso de las Cercanías, están preparados de cara a una liberalización del servicio y que la fiabilidad y disponibilidad de trenes a partir de mediados de 2026 va a mejorar mucho.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Es la segunda vez que el Partido Popular logra sacar adelante en el Congreso una propuesta en esta línea, obligando solo a la operadora pública a recuperar las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en los AVE que Renfe suprimió el pasado 1 de julio de 2024 para limitarlas a demoras de al menos 60 minutos.