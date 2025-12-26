Muere a los 18 años la campeona brasileña juvenil de gimnasia rítmica, Isabelle Marciniak

Su cuerpo será velado este jueves en Araucária, su ciudad natal, donde también será enterrada

Isabelle Marciniak, quien fue campeona brasileña juvenil de gimnasia rítmica en 2021 y se presentaba como una joven promesa de la disciplina, ha muerto a los 18 años de edad, según informó la Federación Paranaense de Gimnasia.

Marciniak falleció a causa de la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que ataca el sistema linfático. Su cuerpo será velado este jueves en Araucária, su ciudad natal, en la región metropolitana de Curitiba, donde la gimnasta también será enterrada.

Una carrera corta, pero exitosa

La gimnasta, con tan solo 14 años, logró en 2021 ganar la medalla de oro en el concurso completo del Campeonato Brasileño juvenil de Gimnasia Rítmica y otra de plata con la cinta. En la prueba de pelota, también logró subirse a lo más alto del podio.

A pesar de su corta edad, Marciniak ya había logrado títulos a nivel regional, en su estado natal de Paraná, en el sur de Brasil, y nacional. Uno de sus últimos éxitos fue en 2023, cuando se proclamó campeona con el trío adulto del Club Agir de Curitiba, del que formaba parte.

La Federación Paranaense de Gimnasia expresó, "en este momento de dolor", su solidaridad con familiares, amigos, compañeras de equipo, entrenadores y toda la comunidad de la gimnasia.

"Que su historia, su pasión por el deporte y su recuerdo permanezcan vivos como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta de formación humana y transformación. Nuestras condolencias. Descanse en paz", manifestó la entidad en una nota divulgada en sus redes sociales.