La portavoz, Elma Saiz, ha asegurado que la obsesión del señor Feijóo es "erosionar y hacer daño al Gobierno"

Mazón intercambió mensajes con Feijóo la noche de la DANA: "Un puto desastre va a ser esto presi"

El gobierno ha pedido la dimisión del líder del PP, después de hacerse públicos los mensajes que el presidente de la Generalitat valenciana le envió la misma tarde en la que morían ahogadas un centenar de personas por la DANA. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha acusado este viernes a Alberto Núñez Feijóo llevar "un año mintiendo" sobre la gestión de la catástrofe con el único objetivo es "hacer daño" al Gobierno.

Saiz ha denunciado que Feijóo "lleva un año mintiendo" por la DANA y "solamente por eso debería dimitir", ya que ha acusado al Gobierno de no haber facilitado medios a la Generalitat cuando el propio Mazón le dice en los mensajes la misma tarde noche de la catástrofe que cuentan con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La nueva portavoz del Gobierno se ha referido a los mensajes que el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón intercambió con Feijóo el día de la DANA, donde reconocía que lo ocurrido iba a ser "un puto desastre".

La obsesión del señor Feijóo: "Erosionar y hacer daño al Gobierno"

"Lo único que le obsesiona al señor Feijóo, que venía a ser el que iba a hacer política para adultos y política de la moderación, es erosionar y hacer daño al Gobierno de España, llevándose por delante el dolor de las víctimas", ha denunciado.

Saiz, en una entrevista en TVE, considera que las víctimas de la DANA deben sentir dolor por estos mensajes, remitidos por el propio Feijóo al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que investiga los hechos, y se ha preguntado si el líder del PP no ha desvelado aún lo que él le escribió a Mazón "porque tienen ese mismo tono".