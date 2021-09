En cuanto a cuáles son los pasos para solicitar una de estas becas universitarias, puedes tramitar todo el proceso de sed la Sede Electrónica del Ministerio, siendo la ocio más rápida y sencilla. Lo primero que deberás hacer es registrarte (si aún no lo has hecho), para lo que necesitarás un usuario y una contraseña. Si ya te has registrado previamente para cualquier otro trámite, tu cuenta sigue siendo válida y no hace falta que te vuelvas a registrar.