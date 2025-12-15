La artista catalana ha escogido de nuevo un lunes para publicar por sorpresa su tema a las 18:00 horas de la tarde

Rosalía estrena el videoclip de ‘La Perla’, una de las canciones más sonadas desde que lanzó su disco. El tema ya acumula 18 millones de reproducciones en YouTube frente a los 7,3 de Reliquia, su tercer single más escuchado del álbum. La artista catalana ha escogido de nuevo un lunes para publicar por sorpresa su tema a las 18:00 horas de la tarde.

Vestida con un traje de esgrima y empuñando un florete, Rosalía compone uno de los videoclips más esperados por sus fans. La canción, en la que colabora con Yahritza y Su Esencia, ya es la segunda pista más escuchada de su disco ‘Lux’, del que ya han salido las fechas para los conciertos. La cantante catalana ya agotó las entradas de su gira por toda Europa.

'La Perla', el nuevo himno del despecho

El videoclip está firmado por el fotógrafo Stillz, un profesional que ya ha trabajado con la catalana en ‘La noche de anoche’, ‘Candy’ o la presentación de 'Motomami' en TikTok. Y es que ‘La Perla’ se ha convertido en el nuevo himno del despecho. Aunque para muchos se trata de un tema lleno de dardos para Rauw Alejandro, el cantante puertorriqueño con el que estaba a punto de casarse en 2023.

Rosalía no ha llegado a confirmar nada sobre su canción, pero parece que sí podría haber algún que otro dardo para él. La artista posó con un vestido blanco solo unos días después del lanzamiento del tema, lo que aumentó los rumores sobre esta relación que, sin duda, marcó a muchos de sus fans. De momento, nos tendremos que conformar con las pistas que la artista catalana ha dejado en sus temas que han dejado a más de uno sin habla.