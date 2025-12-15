El joven siempre se ha sincerado sobre sus problemas con las drogas, una adicción que arrastra desde la adolescencia

El actor y director Rob Reiner, hallado muerto a puñaladas junto a su mujer en su mansión de Los Ángeles

El hijo de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, Nick Reiner, ha sido detenido acusado de las muertes de sus padres. Ambos murieron en su casa de Los Ángeles el pasado domingo 14 de diciembre. Según informa ‘People’, la hija fue quien los encontró sin vida en la vivienda. Nick Reiner ha sido arrestado con una fianza de cuatro millones de dólares.

La División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles ya estuvo interrogando al hijo tras el fallecimiento de sus padres.

Nick, un joven con adicción a las drogas

Cerca de las 15:30 horas, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada alertando sobre la situación. Un poco más tarde, identificaron a las víctimas: se trataban de Rob y Michele Reiner. La pareja estaba casada desde 1989 y se conocieron mientras él dirigía ‘Cuando Harry conoció a Sally’.

La pareja tuvo tres hijos, entre ellos Nick, quien ha sido ahora detenido. El joven siempre se ha sincerado sobre sus problemas con las drogas, una adicción que arrastra desde la adolescencia.

Rob fue director de varias películas icónicas, entre ellas ‘This Is Spinal Tap’ (1984), ‘Stand By Me, The Princess Bride’ (1987) y ‘A Few Good Men’ (1992), entre otras. La familia fue la encargada de trasladar la triste noticia en un comunicado a ‘Variety’: “Es con profundo pesar que anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner”. “Estamos destrozados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad en este momento increíblemente difícil”, reconocieron tras la triste noticia.