Empieza la EVAU 2021 para los alumnos de 8 comunidades en unos exámenes marcados por el coronavirus

En Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia ha ordenado que los exámenes se ofrezcan en las tres lenguas cooficiales para que los alumnos puedan elegir, pero para quienes se juegan tener acceso o no a la carrera que les gustaría cursar lo mas importante es esa sensación de alivio al salir del examen que demuestra, una vez más, que se presentaban bien preparados.

Los alumnos con síntomas compatibles con covid no podrán examinarse

No podrán acceder al centro de examen aquellas personas con síntomas compatibles con la COVID, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad (aunque no presenten síntomas) y aquellas que no hayan finalizado el periodo de aislamiento domiciliario requerido o se encuentren en periodo de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID.