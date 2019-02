Las incógnitas detrás de la muerte de Emiliano Sala y el trágico accidente aéreo

La trágica muerte del futbolista argentino Emiliano Sala , cuyo cuerpo ha sido hallado entre los restos del avión sumergido en las aguas del Canal de la Mancha , continúa rodeada de incógnitas. Las autoridades, afanadas aún en encontrar al piloto del aeroplano, buscan respuestas que aún resultan indescifrables: ¿Por qué se subió al avioneta y no al vuelo comercial que le ofrecía su nuevo club, el Cardiff? ¿Por qué un segundo piloto embarcó con ellos y en el último momento no subió al aeroplano? ¿Quería Emiliano subirse al avión? ¿Contaba el piloto con la destreza necesaria para esa ruta? Son algunas de las preguntas que permanecen intrigando a los investigadores.

La premonitoria y aterradora nota de voz de Emiliano

“Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas, cosas y cosas… Así que nada, muchachos. Estoy aquí arriba del avión, que parece que está por caerse a pedazos, y me estoy yendo para Cardiff, que mañana sí, ya arrancamos a la tarde a entrenar. Nuevo equipo, a ver qué pasa”. “Si en una hora y media no tienen novedades mías no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya lo saben. Qué miedo tengo”, dijo.