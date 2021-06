El primer audio de Beatriz, la madre de las niñas de Tenerife, íntegro: “No estoy derrumbada, estoy más positiva que nunca”

El audio de la madre de Anna y Olivia, íntegro

He visto en las noticias que pone que estoy derrumbada, pero no es así. Estoy más positiva que nunca porque creo que todo esto es un escenario . Creo que nada tiene sentido. Creo que es positivo que hayan encontrado una botella y una sábana porque si hubiese algo más, pues se encontraría por los mismos sitios y si no hay absolutamente nada más yo lo veo positivo.

Y lo que es súper importante: Me siento enormemente agradecida, me están dando toda la fuerza porque son increíbles cómo están compartiendo, cómo está todo el mundo colaborando. Es precioso. Y eso es lo que me mantiene fuerte y me mantiene esperanzada y cada vez más positiva porque sé que queda poco para que alguien las reconozca y nos llamen y nos digan que las niñas están de camino, que están bien.