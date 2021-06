El hallazgo del cuerpo de Olivia confirma la peor hipótesis: Tomás Gimeno arrojó a sus hijas al mar

Las niñas desaparecieron el pasado 27 de abril. Esa misma noche Tomás Gimeno preparó de forma minuciosa su venganza. No soportaba que Beatriz hubiera rehecho su vida con un hombre más mayor, al que ya agredió en plena calle. La frase no las volverás a ver y haber dejado todas sus pertenencias repartidas como si no fuera a volver siempre hizo pensar a los investigadores en el peor de los resultados,